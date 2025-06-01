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 | Ömer Faruk Dogan

Trump'ın yakın çevresi hackerların hedefinde: Personel müdürünün telefonu hacklendi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın personel müdürü Susie Wiles'ın kişisel telefonu, kimliği belirsiz bir hacker tarafından ele geçirildi. Saldırgan, yapay zeka teknolojisiyle Wiles’ın sesini ve kimliğini taklit ederek çok sayıda üst düzey yetkiliyle iletişime geçti.

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Trump'ın yakın çevresi hackerların hedefinde: Personel müdürünün telefonu hacklendi!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 17:39

ABD Başkanı Donald Trump'ın personel müdürü Susie Wiles'n kişisel telefonunun hacklendiği ve saldırganın çok sayıda üst düzey yetkiliyi de içeren bir dizi kişiye erişim sağladığı iddia edildi. Olayla ilgili federal düzeyde bir soruşturma başlatıldı ancak telefonun nasıl ele geçirildiğine dair henüz net bir bilgi yok.

YAPAY ZEKAYLA HERKESİ DOLANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

TechCrunch'ın haberine göre, hacklenmenin ardından, saldırgan yapay zeka teknolojisini kullanarak Wiles'ın sesini ve kimliğini taklit etti ve kişisel telefonundan farklı bir numara üzerinden çok sayıda kişiye sesli ve yazılı mesajlar gönderildi.

Trump'ın yakın çevresi hackerların hedefinde: Personel müdürünün telefonu hacklendi!

Ancak karşı taraftaki kişiler, konuşmanın daha özel bir platform olan Telegram'a taşınması önerildiğinde durumdan kıllanarak işin içinde bir dolandırıcılık olduğunu anladı.

Wiles'ın telefonunun nasıl hacklendiğine ilişkin olarak Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly'ye, personel müdürünün cihazıyla bağlantılı bir bulut hesabının mı ele geçirildiği yoksa devlet düzeyinde casus yazılım kullanılan daha karmaşık bir saldırının mı söz konusu olduğu soruldu. Ancak yanıt alınamadı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Susie Wiles'ın telefonu nasıl hacklendi?
Şu an için net bir bilgi bulunmamakla birlikte, saldırının bir bulut hesabı sızıntısı mı yoksa devlet düzeyinde bir casus yazılım saldırısı mı olduğu araştırılıyor. Federal yetkililer konuyu derinlemesine inceliyor.
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