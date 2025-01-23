Trump'ın ziyareti öncesi Los Angeles'ta yeni yangın! Tahliyeler başladı

23 Ocak 2025 01:52 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 01:55

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yangınlarla mücadelenin sürdüğü Kaliforniya eyaletini ziyaret etmesi beklenirken Los Angeles kentinde yeni bir yangının çıktığı belirtildi.

16 gündür yangınların devam ettiği ve 28 kişinin hayatını kaybettiği ABD'nin Kaliforniya​ eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, Başkan Donald Trump​'ın ziyareti öncesi yeni bir yangın​ çıktı.

KISMİ TAHLİYELER BAŞLADI

Trump'ın cuma günü ziyaret​ edeceğini duyurduğu Los Angeles​'ta yetkililer, Castaic Gölü çevresinde yeni bir yangının çıktığını ve kısmi tahliyelerin başladığını açıkladı.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanından, bu sabah başlayan yangının büyüklüğünün 500 dönümlük bir alanı kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

OTOYOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle bölgedeki bir ilkokulun ve hapishanenin tahliye edilmesine karar verildiğini belirten yerel yetkililer, bölgedeki bazı otoyolların da geçici olarak trafiğe kapatıldığını söyledi.

HEYELAN RİSKİ

Ulusal Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamada, hafta sonu bölgede yağmur beklendiği ancak bunun devam eden yangınları söndürmeye yetmeyeceği, düşük de olsa heyelan riskinin de bulunduğu belirtildi.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı'na göre, Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin bugün itibarıyla yüzde 68'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 91'inin kontrol altına alındığı ifade edildi.

Başkan Donald Trump, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a döndükten sonra yapacağı ilk ziyaretin 24 Ocak'ta, tarihi orman yangınlarının etkilediği Güney Kaliforniya'yı kapsayacağını belirtmişti.