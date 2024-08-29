Trump'tan 3. Dünya Savaşı açıklaması! Başlayacağı yeri açıkladı

29 Ağustos 2024 06:46 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 07:10

ABD'de 5 Kasım 2024'te düzenlenecek seçimlerde Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile yarışacak olan eski Başkanı Donald Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi.

Michigan eyaletinde Ulusal Muhafız Birliği'ne hitaben bir konuşma yapan Trump, "3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakın olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmasında küresel savaşın başlangıç noktası olarak Rusya topraklarını işaret eden Trump, "Ukrayna'da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. 3'üncü Dünya Savaşı çıkacak" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞI ANCAK BEN BİTİRİRİM" DEDİ

Trump, mevcut başkan Joe Biden ve yönetimini eleştirerek dünyada devam eden ve bir türlü sonu gelmeyen savaşlara ancak kendisinin son verebileceğini söyledi. Dünyanın son dönemde eşi benzeri görülmemiş tehlikelerle yüzleştiğini belirten Trump, ABD'nin de karşı karşıya olduğu bu tehditleri kendisinin önleyebileceğini iddia etti.

Trump başkan seçilmesi durumunda Ukrayna'daki savaşı da bitireceğini öne sürürken NATO üyelerinden daha fazla mali katkı talep edeceğini sözlerine ekledi.

SON ANKET 2 PUANLIK FARKA İŞARET ETTİ

Öte yandan yaklayan ABD Başkanlık Seçimi öncesi anket çalışmaları da hız kazandı. The Economist tarafından düzenlenen ve 25-27 Ağustos tarihleri arasını kapsayan "YouGov" isimli son ankete göre Demokratların adayı Kamala Harris, Trump'a karşı iki puanlık bir farkla üstün durumda. Ankete verilen oyların yüzde 47'si Harris'e, yüzde 45'i ise Trump'a çıkarken kararsızların oy oranı yüzde 8 oldu.