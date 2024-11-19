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Trump'tan acil durum kararı: Toplu şekilde sınır dışı edilecek

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Kasım 2024 04:17 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 04:20
Trump&#039;tan acil durum kararı: Toplu şekilde sınır dışı edilecek

Donald Trump, göçmenlerin 'ulusal acil durum' ilan edilerek toplu şekilde sınır dışı edilebileceğini doğruladı.

ABD​'nin seçilmiş başkanı Donald Trump​, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi planının, ulusal acil durum ilanını ve orduyu içereceğini teyit etti.

Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, bu konudaki iddialara tek bir kelime ile açıklık getirdi.

SINIR DIŞI İDDİALARINI DOĞRULADI

Kendisini etiketleyerek "Haberlere göre, Trump yönetimi ulusal acil durum ilan etmeye hazırlanıyor ve kitlesel sınır dışı etme​ programıyla (Joe) Biden'ın işgalini geri çevirmek için askeri varlıkları kullanacak" paylaşımını yapan bir kişiye Trump, "Doğru" yanıtını verdi.

Trump'tan acil durum kararı: Toplu şekilde sınır dışı edilecek - 1. Resim

Donald Trump, 5 Kasım'da yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyası sırasında, ABD ile savaş halindeki bir ülkeden gelen ve 14 yaş üstü herkesin gözaltına alınarak sınır dışı edilmesine izin veren 18. yüzyıldan kalma "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanarak düzensiz göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme sözü vermişti.

Öte yandan, Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar aracılığıyla yıllardır düzensiz göçmenlere karşı sınır güvenliği misyonlarını destekliyor. Ancak, Trump'ın dile getirdiği kitlesel sınır dışı etme planlarıyla ilgili olası yasal, lojistik ve bütçesel kısıtlamalar hakkında hala cevabı net olmayan sorular bulunduğu belirtiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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