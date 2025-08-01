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 | Berkay Alptekin

Trump’tan Beyaz Saray’a dudak uçuklatan dokunuş: 'Amerikan tarihine yaraşır ihtişamda'

ABD Başkanı Donald Trump ve destekçileri tarafından yaptırılacak olan balo salonu için Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, açıklamalarda bulundu. Leavitt, yeni balo salonunun “Amerikan tarihine yaraşır ihtişamda” olacağını ifade etti.

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Trump’tan Beyaz Saray’a dudak uçuklatan dokunuş: 'Amerikan tarihine yaraşır ihtişamda'
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 09:38

ABD Başkanı yönetimi, Beyaz Saray'da 650 kişi kapasiteli, 90 bin metrekarelik bir balo salonu inşa edileceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 200 milyon dolarlık balo salonu projesinin bedelinin, Trump ve diğer "vatansever bağışçılar" tarafından karşılanacağını bildirdi.

ABD Gizli Servisi de gerekli iyileştirmelerini yapacak.

Trump’tan Beyaz Saray’a dudak uçuklatan dokunuş: 'Amerikan tarihine yaraşır ihtişamda'

"AMERİKAN TARİHİNE YARAŞIR İHTİŞAMDA"

Leavitt, yeni balo salonunun “Amerikan tarihine yaraşır ihtişamda” olacağını belirtti.

Sözcü, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Beyaz Saray, dünyanın en güzel ve tarihi binalarından biri ancak şu anda ana binanın girişinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta büyük ve çirkin bir çadır kurmak zorunda kalmadan dünya liderlerini ve diğer ülkeleri onurlandırmak için önemli etkinliklere ev sahipliği yapamıyor."

Trump'ın bunu uzun süredir planladığı belirtilirken, yeni balo salonunun kendisinin "favori mekanı" olan mevcut binayı bölmeyeceği ifade edildi.

Trump’tan Beyaz Saray’a dudak uçuklatan dokunuş: 'Amerikan tarihine yaraşır ihtişamda'
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