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Trump'tan çok konuşulacak Elon Musk hamlesi: Seçilirsem görev vereceğim

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Ağustos 2024 01:35 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 01:54
Trump&#039;tan çok konuşulacak Elon Musk hamlesi: Seçilirsem görev vereceğim

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Trump, seçilmesi halinde Elon Musk’u bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) adayların seçim süreci tüm hızıyla sürüyor. Pennsylvania’daki bir seçim kampanyası etkinliğinin ardından basına konuşan Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, kabul etmesi halinde Elon Musk’ı kabinede bir göreve atamayı veya danışmanlık görevi vermeyi düşündüğünü söyledi.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta sosyal medya platformu X üzerinde Donald Trump ile bir canlı yayın gerçekleştirmiş ve “ülkenin iyiliği için seçimleri Trump’ın kazanması gerektiğini" söylemişti. Yayın sırasında Musk, Trump'a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu. Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" diye cevap vermişti.

Elon Musk, 2016’daki seçimlerde Hillary Clinton, 2020’deki seçimlerde de Joe Biden’ı desteklemişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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