Trump'tan dikkat çeken '51. eyalet' paylaşımı! Gözünü Venezuela'ya dikti

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu. Trump yaptığı paylaşım ile Venezuela'yı işaret etti, "51. eyalet olmak isteyen var mı?" sorusunu sordu.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 08:14
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 08:21

İran'da savaş tüm şiddetiyle devam ederken, Başkanı 'ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Gözünü başka ülkelere diken Trump'ın '' paylaşımı tepkilere neden oldu. Venezuela'nın beyzbol yarı finalinde İtalya'yı 4-2 mağlup ettiğine işaret eden Trump tek soru sordu.

"51. EYALET OLMAK İSTEYEN VAR MI?"

"Venezuela'da son zamanlarda iyi şeyler oluyor. Bu sihrin neyle ilgili olduğunu merak ediyorum. 51. eyalet olmak isteyen var mı?" ifadelerini kullanan Trump, Venezuela'nın "ABD'nin 51. eyaleti" olabileceğini ima etti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Kasım 2025’te, ABD'nin ülkesini "51’inci eyalet" yapmayı amaçladığını öne sürmüştü.

AYNISINI KANADA'YA DA YAPMIŞTI

Trump daha önce de Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiğini dile getirmişti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı 'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

