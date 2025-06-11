Trump'tan dikkat çeken açıklama: 'ABD işgal altında, çetelerle ve bayrak yakanlarla mücadele edeceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina’da düzenlenen programda kameraların karşısına geçerek göçmen protestolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle Los Angeles ve California eyaletini hedef alan Trump, ülkenin “içeriden ve dışarıdan işgal” altında olduğunu belirterek hem güvenlik hem de milli sembollere yönelik saldırılarla ilgili önlem alınacağını duyurdu.

"AMAÇLARI İŞGALİ DEVAM ETTİRMEK"

Protestoların amacının yalnızca sokak gösterisi olmadığını iddia eden Trump, “Bu kişilerin amacı ülkemizin yabancılar tarafından işgalini devam ettirmektir” ifadelerini kullandı.

"LOS ANGELES'I ÇETELER YÖNETİYOR"

Trump, kentte kontrolün suç gruplarının elinde olduğunu öne sürdü. “Los Angeles’ı çeteler yönetiyor. Buna izin vermeyeceğiz, Los Angeles’ı kurtaracağız” diyen Trump, protestoların arkasında organize yapılar bulunduğunu savundu.

"BAYRAK YAKANLAR HAPSE GİRMELİ"

Trump’ın bir diğer sert çıkışı ise Amerikan bayrağını hedef alan protestoculara yönelik oldu. Bayrak yakmanın ifade özgürlüğü değil, milli birliğe saldırı olduğunu belirten Trump, “ABD bayrağını yakan insanlar bir yıl hapse girmeli. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi.