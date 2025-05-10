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 | Berkay Alptekin

Trump'tan 'eve ücretsiz dönüş' bileti! Göçmenler için kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Trump, ülke içindeki göçmenlerin ABD dışında ücretsiz uçuş yapmaları için bakanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, göçmenlerin ABD'den hızlı bir şekilde ayrılmalarını sağlayan 'CBP Home' uygulaması ve 'Eve Ücretsiz Dönüş' programını içeriyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 14:04

ABD Başkanı Donald Trump ülke içindeki göçmenlerin 'ABD dışına ücretsiz uçuş' yapmaları için bakanlık kararnamesine imzayı attı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "CBP Home" uygulaması ve "Eve Ücretsiz Dönüş" programlarını içeren kararnameye ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, göçmenlerin ABD'den "hızlı bir şekilde ayrılmalarını kolaylaştırmak" için "CBP Home" uygulaması gibi çeşitli yöntemlere başvurulacağı kaydedildi.

Trump'tan 'eve ücretsiz dönüş' bileti! Göçmenler için kararnameyi imzaladı

"HEMEN ŞİMDİ ÜCRETSİZ UÇUŞUNUZU AYARLAYIN"

ABD'yi "kalıcı olarak" terk eden göçmenlere sağlanan tüm uçuşların Federal Hükümet tarafından finanse edileceği aktarılan açıklamada, ülkeyi gönüllü ve kalıcı olarak terk eden herkese "çıkış ikramiyesi" sağlanacağı bildirildi.

Trump kendine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda büyük harflerle, "Hemen şimdi ücretsiz uçuşunuzu ayarlayın" ifadesine yer verdi.

Trump'tan 'eve ücretsiz dönüş' bileti! Göçmenler için kararnameyi imzaladı

TRUMP'IN GÖÇMEN KARNESİ

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) uygulamalarını kaldırma kararı alan Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Ayrıca, Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

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