Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Mutluhan Yıldız

Trump'tan FED'e net mesaj! 'Faizleri düşürün'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'na (Fed) faizleri düşürme yönünde çağrıda bulundu. Trump, "Genel olarak fiyatlarda bir gerileme söz konusu, enerji maliyetleri de düşüşte. Umarım Fed bu durumu göz önünde bulundurarak faiz oranlarını indirir. Bu gerçekleşirse, faizlerdeki düşüşü hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'tan FED'e net mesaj! 'Faizleri düşürün'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 22:17

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını aşağı çekmesini temenni ettiğini dile getirdi. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen kabine toplantısında ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, "Genel olarak fiyatlarda bir düşüş gözlemliyoruz, enerji maliyetleri geriliyor. Bu şartlar altında Fed’in faiz indirimine gitmesini umuyorum. Eğer bu olursa, faizlerin aşağı yönlü hareket ettiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca birçok firmanın yeniden ABD’ye taşındığını vurguladı. ABD Başkanı "Yaklaşık 4 trilyon dolar değerinde şirketin ya ülkeye döndüğünü ya da dönme hazırlığında olduğunu tespit ettik" şeklinde konuştu.

FED Nedir? FED Açılımı Nedir? FED Ne İş Yapar? | Gedik Yatırım

ABD'de üretim yapan firmaların tarifelere tabi tutulmadığını hatırlatan Trump, uygulanan ticaret politikalarının şirketleri Amerika’da yatırım yapmaya yönelttiğini söyledi.

DÜNYA ÜLKELERİ ÜZERİNDEN MESAJ VERDİ!

Trump, yaptığı açıklamada "Dünyadaki tüm ülkeler, dost ya da düşman, bizi kandırdı" ifadelerini kullandı. Trump, otomobillere yönelik yeni gümrük vergilerini çok kısa bir süre içinde duyuracaklarını belirtti.

Daha önce ithal çelik ve alüminyuma uygulanan tarifeleri hatırlatan Trump, benzer şekilde, yakın zamanda ilaç sektörünü de kapsayan yeni vergi kararlarının açıklanacağını söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altına rekor getiren FED hamlesi
Başı dertte olan Binance'a Trump hamlesi: Trump ortak mı olacak?
ETİKETLER
#fed
#abd
#ekonomi
#faiz oranları
#donald-trump
#Ticaret Politikaları
#Gümrük Vergiler
#İthaller
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.