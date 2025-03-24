Trump'tan FED'e net mesaj! 'Faizleri düşürün'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'na (Fed) faizleri düşürme yönünde çağrıda bulundu. Trump, "Genel olarak fiyatlarda bir gerileme söz konusu, enerji maliyetleri de düşüşte. Umarım Fed bu durumu göz önünde bulundurarak faiz oranlarını indirir. Bu gerçekleşirse, faizlerdeki düşüşü hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını aşağı çekmesini temenni ettiğini dile getirdi. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen kabine toplantısında ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump, "Genel olarak fiyatlarda bir düşüş gözlemliyoruz, enerji maliyetleri geriliyor. Bu şartlar altında Fed’in faiz indirimine gitmesini umuyorum. Eğer bu olursa, faizlerin aşağı yönlü hareket ettiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca birçok firmanın yeniden ABD’ye taşındığını vurguladı. ABD Başkanı "Yaklaşık 4 trilyon dolar değerinde şirketin ya ülkeye döndüğünü ya da dönme hazırlığında olduğunu tespit ettik" şeklinde konuştu.

ABD'de üretim yapan firmaların tarifelere tabi tutulmadığını hatırlatan Trump, uygulanan ticaret politikalarının şirketleri Amerika’da yatırım yapmaya yönelttiğini söyledi.

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Trump, yaptığı açıklamada "Dünyadaki tüm ülkeler, dost ya da düşman, bizi kandırdı" ifadelerini kullandı. Trump, otomobillere yönelik yeni gümrük vergilerini çok kısa bir süre içinde duyuracaklarını belirtti.

Daha önce ithal çelik ve alüminyuma uygulanan tarifeleri hatırlatan Trump, benzer şekilde, yakın zamanda ilaç sektörünü de kapsayan yeni vergi kararlarının açıklanacağını söyledi.