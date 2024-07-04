Trump'tan golf arabasında Biden'a hakaret! Video tüm dünyada viral oldu

04 Temmuz 2024 08:54 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 08:54

ABD'de mevcut Başkan Joe Biden ile eski Başkanı Donald Trump arasındaki başkanlık yarışı kızışırken, ortaya çıkan bir video dünya genelinde izlenme rekorları kırdı.

İki başkanlık adayının televizyon ekranlarındaki düellosunun ardından ortaya çıkan videoda Trump, bir gol aracında Başkan Biden'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanıyor.

Trump kendisini kameraya alan kişiyle yaptığı sohbette, rakibinin başkanlık tartışmasındaki performansına ilişkin konuşurken Biden'ı "çöp yığını" olarak nitelendiriyor.

ONUN ARTIK İŞİ BİTTİ

Tam olarak nerede ve ne zaman çekildiği henüz belli olmayan görüntülerde Trump, Joe Biden'ın geçen haftaki başkanlık tartışmasında kendisine karşı sergilediği performansa ilişkin sert bir değerlendirmede bulunuyor. Kamerayı tutan kişiye kendi tartışma performansı hakkında ne düşündüğünü soran Trump, aldığı "harika" ve "inanılmaz" cevabının ardından, Biden'a atfen "Onun artık işi bitti. Şu eski, bozuk, çökmüş çöp yığınına bak. Kötü bir adam" diyor.

KAMALA HARRİS DAHA İYİ BİR RAKİP

Biden'ın çekileceğini ve yerine yardımcısı Kamala Harris'in aday olacağı yorumu üzerine Trump, "Bence o bir rakip olarak daha iyi olacak. O adamın (Biden) Putin ile uğraştığını hayal edebiliyor musun? Ve Çin başkanı (Xi Jinping); ki o sert bir adam. Çok sert bir adam. Ve onun bu halini görüyorlar" ifadelerini kullanıyor.