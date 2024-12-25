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Trump'tan idam kararı! Biden'ı çok sert eleştirerek açıkladı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Aralık 2024 06:42 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 06:43
Trump&#039;tan idam kararı! Biden&#039;ı çok sert eleştirerek açıkladı

ABD'de yeniden seçildiği başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2025'te geçmek için gün sayan Donald Trump, tartışmalara neden olan idam kararları ile ilgili yeni bir açıklama yaparken, selefi Joe Biden'ı sert şekilde eleştirdi.

ABD​'de 5 Kasım 2024'te gerçekleştirilen başkanlık seçimini kazanan Donald Trump​, 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'a çıkmaya hazırlanırken birbiri ardına yaptığı açıklamalarla gündemi belirlememeye devam ediyor. Trump son olarak, mevcut Başkan Joe Biden​'ın idam cezasına çarptırılan 37 mahkumun cezasını ömür boyu hapse çevirme kararını değerlendirdi. Kararı sert şekilde eleştiren Trump kendi döneminde idam​ cezasını kararlılıkla uygulayacağını açıkladı.

Trump'tan idam kararı! Biden'ı çok sert eleştirerek açıkladı - 1. Resim

"...İNANAMAYACAKSINIZ"

"Truth Social" adlı sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada Trump, Biden'ın ABD'deki en kötü 37 katilin idam cezasını hafiflettiğini hatırlatarak "Her birinin işlediği suçları duyduğunuzda, bu kararı nasıl aldığına inanamayacaksınız. Bu anlamsız bir karar. Kurbanların yakınları ve arkadaşları daha da fazla etkilendi. Bunun olduğuna inanamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Seçim​ kampanyası sırasında uyuşturucu ve insan kaçakçılarının idam cezası alması gerektiğini sık sık belirten Trump, başkanlık koltuğuna oturunca federal idam cezası uygulamalarına kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Trump'tan idam kararı! Biden'ı çok sert eleştirerek açıkladı - 2. Resim

BIDEN MORATORYUM İLAN ETMİŞTİ

Biden, önceki günkü yaptığı açıklamayla, idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevirdiğini ilan etmişti.

İdam cezalarının uygulanmasına karşı olduğunu vurgulanan Biden, "Yeni bir yönetimin benim durdurduğum idam cezalarını yeniden başlatmasına vicdanım izin vermez" ifadelerini kullanmıştı.

Biden, 2021'de idam cezalarını geçici olarak durdurmak amacıyla moratoryum ilan etmişti.

MORATORYUM NEDİR?

Aslında iktisat ile ilgili bir kavram olan moratoryum genel manada borçların ertelenmesi olarak tanımlanır. Hukuk alanında ise bu kavram, cezanın ertelenmesi anlamını taşır. Moratoryumda suçlunun cezası ortadan kalkmamakta, sadece infazı ertelenmektedir. (Kaynak: Wikipedia)

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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