Trump'tan İran açıklaması: Çok iyi ilerliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan görüşmeler hakkında açıklamada bulundu. Trump, "İran ile çok ciddi görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve bence bir anlaşma konusunda çok iyi ilerliyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İran ile çok ciddi görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve bence bir anlaşma konusunda çok iyi ilerliyoruz.

Göreve geldiğimde dış ticarette günde 4-5 milyar dolar kaybediyorduk. Şimdi ise bunu sıfırlamakla kalmayacağız, ticaretten günde 4-5 milyar dolar kazanmaya başlayacağız."

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