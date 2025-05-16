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 | Berkay Alptekin

Trump'tan İran'a açık tehdit: 'Hızlı hareket etmeliler, aksi takdirde kötü bir şey olacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunu tamamladıktan sonra dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Yönetiminin İran'a nükleer anlaşma konusunda teklif sunduğunu ifade eden Trump, "Bir teklif sunuldu. Daha da önemlisi hızlı hareket etmeleri gerektiğini biliyorlar, aksi takdirde kötü bir şey olacak" ifadelerine yer verdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 17:27

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya düzenlediği dört günlük gezisini tamamladı. Trump, turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'den Air Force One uçağıyla ayrıldı.

Trump uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. "Netanyahu'nun rehineleri kurtarabileceğini düşünüyor musunuz" sorusu üzerine Trump, "Bilmiyorum. Çok yakında öğreneceğiz. İyi durumda değiller. Bazıları diğerlerinden daha iyi durumda. Biraz da bulundukları yere bağlı, ancak onları almak için onlarla birlikte çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Trump'tan İran'a açık tehdit: 'Hızlı hareket etmeliler, aksi takdirde kötü bir şey olacak'

"İSRAİL'E BUNU SORMADIM"

Trump, Suriye'de Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni hükümetin tanınması ve ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılmasının "doğru şey" olduğunu ifade etti.

ABD'nin Suriye'nin yeni hükümetini tanıma kararını müttefiki İsrail'e danışmadığını söyleyen Trump, "Onlara bunu sormadım. Bunun doğru bir şey olduğunu düşündüm. Bunu yaptığım için çok takdir edildim. Suriye'nin başarılı olmasını istiyoruz. 10 yıldır bir karmaşa içindeydi. Bunlar çok acı vericiydi. Yaptırımlara baktığınızda, bunlar gerçekten acımasızdı ve bence sıfır başarı şansları olurdu. Bu şekilde bir şansları var ve liderleri güçlü bir insan, genç ve çok enerjik, iyi bir iş yapmak istiyor" şeklinde konuştu.

Trump'tan İran'a açık tehdit: 'Hızlı hareket etmeliler, aksi takdirde kötü bir şey olacak'

"HIZLI HAREKET ETMELİLER, AKSİ TAKDİRDE KÖTÜ BİR ŞEY OLACAK"

Trump, hızla ilerleyen nükleer programında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle müzakerelerin sürdüğü İran'a teklif sunulduğunu ve İran'ın hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi. Trump gazetecilerin "ABD İran'a resmi bir teklif sundu mu? Steve Witkoff bunu iletti mi" sorusunu, "Bir teklif sunuldu. Daha da önemlisi hızlı hareket etmeleri gerektiğini biliyorlar, aksi takdirde kötü bir şey olacak" şeklinde cevapladı.

ABD'ye 3.2 trilyon dolarlık anlaşmalarla dönüyor
Trump'ın ziyareti sırasında ABD ile Suudi Arabistan arasında 600 milyar dolar, Katar arasında 1.2 trilyon dolar, BAE ile 1.4 trilyon dolarlık anlaşmalara imza atıldı.

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