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 | Suat Vilgen

Trump’tan İran’a tehdit geldi! 'Benzeri görülmemiş bir güçle karşılık vereceğiz'

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ı açık bir dille tehdit etti. Olası bir saldırı durumunda ABD’nin “benzeri görülmemiş bir güçle” karşılık vereceğini belirten Trump, bölgede tansiyonu daha da yükseltti.

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Trump’tan İran’a tehdit geldi! 'Benzeri görülmemiş bir güçle karşılık vereceğiz'
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
15.06.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
15.06.2025
saat ikonu 09:28

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İran’a çok sert bir mesaj gönderdi. Trump, olası bir saldırı durumunda ABD’nin daha önce hiç görülmemiş bir askeri güçle karşılık vereceğini söyledi.

Trump’tan İran’a tehdit geldi! 'Benzeri görülmemiş bir güçle karşılık vereceğiz'

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÜÇ UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı son paylaşımda İran’ı açıkça tehdit etti. Artan bölgesel gerilim ve İsrail-İran hattındaki tırmanışa dikkat çeken Trump, İran’ın ABD’ye karşı yapacağı en ufak bir saldırının sonuçsuz kalmayacağını vurguladı.

“Eğer İran tarafından herhangi bir saldırıya uğrarsak, Amerikan ordusu şimdiye kadar hiç görülmemiş bir güçle karşılık verecek. Bu yalnızca bir uyarı değil, net bir taahhüttür” dedi.

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“GECE GÜNDÜZ SÜRPRİZ BİR SALDIRI YOK”

Trump ayrıca ABD’nin İran’a yönelik herhangi bir gizli operasyon yürütmediğini ifade etti. “Biz gece gündüz süren bir saldırı planlamadık. İran’a karşı herhangi bir sürpriz operasyon söz konusu değil,” açıklamasında bulundu.

ETİKETLER
#Donald Trump
#İran'a Saldırı
#iran-israil savaşı
#Dünya
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