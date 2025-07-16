Trump'tan İsrail'e Suriye çağrısı: Saldırıları durdur

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarıyla ilgili ABD Başkanı Trump harekete geçti. Trump, İsrail'den saldırılarına son vermesini istedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack da "Tüm taraflarla görüşüyoruz." açıklaması yaptı.

Suriye’nin güneyinde Sünni Bedeviler ile Dürzi azınlık arasında yaşanan gerilim silahlı çatışmaya dönüştü. Olaylarda ölü ve yaralı sayısı artarken Şam yönetimi durumun kontrolü için bölgeye takviye askeri güç gönderdi. İsrail ise Dürzileri savunmak için havadan tankları vurduğunu açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi çatışmalarda aralarında çocuk ve güvenlik mensuplarının da bulunduğu en az 89 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 200 kişinin de yaralandığını bildirdi.

TRUMP: SALDIRILARA SON VERİN

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e çağrıda bulunarak Suriye'deki saldırılara son vermesini istedi. İsrail, bu akşam itibariyle Suriye'ye yönelik saldırılarını durduracağı yönünde söz verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack da "Çatışmalar endişe verici, tüm taraflarla görüşüyoruz." açıklaması yaptı.

SÜVEYDA'DA ATEŞKES

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, çatışmaların yaşandığı Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde, üç gün süren çatışmaların ardından Savunma Bakanlığına bağlı birliklerin durumu kontrol altına almak amacıyla kente girmeye başladığı bildirilmişti.