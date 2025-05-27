Trump’tan Kremlin’e meydan okuma: 'Ateşle oynuyorsun, çoktan başına kötü şeyler gelmişti!'

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Putin'in “ateşle oynadığını” savunan Trump, kendi döneminde Rusya’nın daha büyük krizlerden kurtulduğunu iddia etti.

"BEN OLMASAYDIM BAŞLARINA KÖTÜ ŞEYLER GELİRDİ"

"Vladimir Putin'in farkında olmadığı şey, eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacağıdır" diyen Trump, Putin’in dış politikasını ve Batı’ya karşı tutumunu eleştirdi. Trump açıklamasında, kendi liderliğinin Rusya’ya karşı dengeleyici bir unsur olduğunu ima ederek konuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Trump, "Vladimir Putin'in farkında olmadığı şey, eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacağıdır. Yani gerçekten kötü. Ateşle oynuyor" dedi.

Trump’ın sözleri, Rusya’nın 25 Mayıs’ta Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırısının hemen ardından geldi. Toplamda 298 insansız hava aracı ve 69 füze kullanılan bu saldırı, savaşın başlangıcından bu yana düzenlenen en büyük ve en kapsamlı harekât olarak kayıtlara geçti.