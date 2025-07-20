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 | Berrak Arıcan

Trump’tan Meksika’ya havayolu hamlesi: İttifak tehlikede

ABD yönetimi, Meksika'nın uçuş düzenlemelerine karşılık olarak yaptırım kararı aldı. Delta ve Aeromexico ortaklığı da bu krizin ortasında kaldı.

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Trump’tan Meksika’ya havayolu hamlesi: İttifak tehlikede
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 13:48

Trump yönetimi, ile yaşanan havacılık geriliminde düğmeye bastı. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Meksika’nın yıllar önce uygulamaya koyduğu bazı uçuş düzenlemelerinin iki ülke arasındaki havacılık anlaşmasını ihlal ettiğini savundu. Bu kapsamda, Meksikalı yolcu, kargo ve charter hava yolu şirketlerinin uçuş programlarını ABD’ye önceden sunması ve onay alması gerekecek.

40 MİLYON YOLCU, 1 ANLAŞMAZLIK

Amerikalı yolcuların en çok tercih ettiği yurt dışı destinasyonu olan Meksika'ya geçtiğimiz yıl 40 milyondan fazla kişi uçtu. Ancak Duffy, Meksika'nın başkentteki Benito Juarez Uluslararası Havalimanı’ndan bazı uçuşları yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Felipe Angeles Havalimanı’na yönlendirmesinin “haksız rekabet” oluşturduğunu savunuyor.

“Joe Biden ve Pete Buttigieg, Meksika’nın bu anlaşmayı ihlal etmesine göz yumdu. Bugün bu durum sona eriyor,” diyen Duffy, bu hamlenin diğer ülkelere de açık bir mesaj olduğunu söyledi: “Amerika önce gelir.”

Trump’tan Meksika’ya havayolu hamlesi: İttifak tehlikede

DELTA VE AEROMEXİCO İŞ BİRLİĞİ SALLANTIDA

Krizin ortasında kalanlardan biri de Delta ve Aeromexico ortaklığı. 2016’da başlayan bu stratejik iş birliği, ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından askıya alınmak isteniyor. Ancak iki havayolu da karara tepkili. Delta, alınacak bir iptal kararının hem yolculara hem de ABD-Meksika hattında çalışanlara ciddi zarar vereceğini belirtti. Yaklaşık 800 milyon dolarlık ekonomik faydanın da tehlikeye gireceği vurgulandı.
Ortaklık iptali ekim ayında yürürlüğe girecek. Ancak tarafların bu kararı yargıya taşıması bekleniyor.

TURİZME VE YEREL EKONOMİLERE DARBE UYARISI

İki havayolu şirketi, olası bir uçuş iptalinin 140 binden fazla Amerikalı ve yaklaşık 90 bin Meksikalı turistin seyahat planlarını etkileyebileceğini belirtiyor. Bu durumun her iki ülkenin gelirine ve yerel istihdamına ciddi zarar vereceği dile getiriliyor.

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ETİKETLER
#Meksika
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#Abd
#Havayolu Skandalı
#Uçuş Düzenlemeleri
#Aeromexico
#Dünya
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