Trump'tan Netanyahu'ya davet! Beyaz Saray'ın ilk misafiri olacak

29 Ocak 2025 02:47 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 02:48

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu 4 Şubat’ta görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet etti. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ağırlayacağı ilk isim Netanyahu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak'ta görevi resmen devralmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı lider belli oldu. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu 4 Şubat’ta görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

ATEŞKES GÖRÜŞÜLECEK

Açıklamada, Netanyahu'nun Trump’ın 2’nci görev döneminde Beyaz Saray'a davet edilen ilk yabancı lider olduğu vurgulandı. İsrail basını, ikilinin Gazze ve Lübnan’da ateşkes dahil karşılıklı işbirliğini ele almasının beklendiğini duyurdu.

Trump’ın imzasını taşıyan davette şu sözlere yer verildi:

“Sayın başbakan, sizi resmi olarak önümüzdeki hafta Beyaz Saray’a davet ediyorum. İsrail ile komşularına nasıl barış getirebileceğimizi ve ortak düşmanlarımıza karşı koyma çabalarımızı konuşmak için sabırsızlanıyorum. İkinci dönemimde ağırlayacağım ilk yabancı lider olmanız benim için bir onurdur.”