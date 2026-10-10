Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Faruk Arvas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 08:53
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 08:57

Trump'tan Nobel kararına tepki: 8 savaş bitirdim, ödülü ismini duymadığım birine verdiler

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü’nün Uluslararası Adalet Divanı Yargıcı Navanethem "Navi" Pillay’a verilmesine tepki göstererek "8 savaşı bitirdim. Ancak görüyorsunuz ki Nobel Barış Ödülü'nü adını hiç duymadığım, kimsenin de duymadığı gizemli birine verdiler" eleştirisinde bulundu. İran savaşının çok kısa bir süre içinde biteceğini söyleyen Trump, "Ya bize istediğimiz her şeyi verirler ya da varlıkları sona erer" dedi.

Avatar
Editor
 Faruk Arvas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Trump'tan Nobel kararına tepki: 8 savaş bitirdim, ödülü ismini duymadığım birine verdiler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 08:53
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 08:57

ABD Başkanı , eyaletindeki Syracuse şehrinde düzenlenen bir ara seçim mitinginde konuştu. ’la yaşanan askerî gerilime değinen Trump, "ABD ordusunun kahramanları sayesinde Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol sağladık. Bugün boğazdan, savaştan önce olduğundan çok daha fazla petrol geçiyor. Buna inanabiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı. Rafinerilerin ve perakendecilerin petrol fiyatlarını hemen şimdi düşürmesi gerektiğini söyleyen Trump, "Çünkü onlara çok fazla petrol sağlıyoruz" dedi. Rusya’nın küresel piyasalara dizel akaryakıt tedarik etme kararını hatırlatan Trump, "Bu arada, bugün Rusya bize milyonlarca varil petrol göndermeyi kabul etti ve bu dizel. Gerçekten ihtiyacımız olan şey de bu. Bu yüzden teşekkür ederiz" diye konuştu. Tüm çabalarının İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeye yönelik olduğunu vurgulayan Trump, "İran büyük bir çıkmazın içinde. Sahip oldukları tek şey enflasyon. Geri kalan hiçbir şey iyi değil. Yüzde 301 enflasyonları var. Paraları yok. Orduları maaş alamıyor. Polisleri maaş alamıyor. Ama şunu unutmayın, asla ve asla nükleer bir silaha sahip olamayacaklar. Oraya gitmemizin nedeni buydu" değerlendirmesinde bulundu.

Trump’tan Nobel Barış Ödülü tepkisi

Trump, Nobel Barış Ödülü’nün Uluslararası Adalet Divanı Yargıcı Navanethem "Navi" Pillay’a verilmesine tepki göstererek "8 savaşı bitirdim. Ancak görüyorsunuz ki Nobel Barış Ödülü'nü adını hiç duymadığım, kimsenin de duymadığı gizemli birine verdiler" şeklinde konuştu. Sona erdirdiği 8 savaşa ek olarak Rusya-Ukrayna savaşını da bitirmek için çabaladığını vurgulayan Trump, "Rusya, Ukrayna. Hepsini halledeceğiz. Ve bu hızlıca gerçekleşiyor. Size şunu söyleyeyim, İran savaşı da öyle ya da böyle çok hızlı bir şekilde bitecek. Ya bize istediğimiz her şeyi verirler ya da varlıkları sona erer. Bunu biliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Tarihteki herkesten daha fazla hayat kurtardım"

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını ve tüm Orta Doğu'yu, Avrupa’yı hatta ABD dahil birçok ülke ve bölgeyi yok etmesini engellediğini öne süren Trump, "Tarihteki herkesten daha fazla hayat kurtardım" dedi. 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Venezuelalı muhalif siyasetçi ve aktivist Maria Corina Machado’nun "Bu ödülü hak eden tek kişi Başkan Donald Trump'tır" dediğini hatırlatan Trump, "Tüm bunlara ve tüm bu inanılmaz başarılara rağmen, Nobel Ödülü bugün Birleşmiş Milletler'de çalışan, kimsenin adını bile duymadığı liberal bir kişiye verildi. Bu kişiyi ben hiç duymadım. Çok insan tanırım ama özellikle bu kişiyi hiç duymadım, yine de tebrikler" diye konuştu.

"Sona erdirdiğim her bir savaş için 8 Nobel ödülümüz olmalıydı"

Kendisinin temsil ettiği ABD’nin Nobel Barış Ödülü’nü alması gerektiğini söyleyen Trump, "Ama almadı. Ve bu, Norveç ve böylesine utanç verici bir karar alan o insanlar için silinmez bir lekedir. Nobel Barış Ödülü, demokrasi karşıtı ve kelimenin tam anlamıyla medeniyet düşmanı olan bir avuç radikal ideolog tarafından sonsuza dek itibarsızlaştırılmıştır" şeklinde konuştu. Norveç’in Nobel Barış Ödülü’nü tarihteki en başarılı sicile vermediğini hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade eden Trump, "Sona erdirdiğim 8 savaş için değil, her bir savaş için ayrı ayrı, 8 Nobel ödülümüz olmalıydı. Ancak Nobel Barış Ödülü'nü ABD’ye vermemiş olmaları, Norveç'in ve tüm diğerlerinin ülkemizi nasıl sömürdüğünün bir başka işaretidir" değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
#donald trump
#new york
#iran
#Nobel Barış Ödülü
#Syracuse
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.