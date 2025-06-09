Trump’tan protestoculara asker tehdidi: 'Tükürürlerse vururuz'

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’ta düzensiz göçmenlere destek amacıyla devam eden protestolara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Göstericilerin Ulusal Muhafızlara saldırması halinde “vurulacaklarını” söyleyen Trump, “Size hiç olmadığınız kadar sert vurulacak” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles’ta düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, göstericilere yönelik sert ifadeler kullandı. Truth Social platformundan paylaşım yapan Trump, protestocuları "isyancılar" olarak nitelendirdi ve Ulusal Muhafızlara yönelik olası saldırılara karşı sert müdahale tehdidinde bulundu.

Trump, "Ulusal Muhafız görevlilerine tükürülmesi halinde karşılık verilecektir. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecek. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA ASKER GÖNDERİRİZ"

Protestoların kontrolden çıkması durumunda Los Angeles’a daha fazla asker sevk edilebileceğini belirten Trump, "İç savaş istemiyorum, gerekirse Los Angeles’a daha fazla asker göndeririz" dedi.

Trump, Ulusal Muhafız birliklerine yapılacak böyle bir hareketi kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, "Bu, ABD Başkanı'nın Los Angeles'ta devam eden Gavin Newscum'dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanının paylaşımında, California'nın Demokrat Valisi Newsom'un soyadını "scum" (pislik) kelimesiyle yazması dikkati çekti.