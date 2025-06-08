Trump, kişisel sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, kentte devam eden protestoları sert bir dille eleştirdi. Gösteriler sırasında Ulusal Muhafızların “harika bir iş çıkardığını” belirten Trump, “Bundan böyle protestolarda maske takılması yasaklanacaktır. Bu insanlar neyi saklamak istiyorlar ve neden?” ifadelerini kullandı.

“RADİKAL SOL PROTESTOLAR TOLERE EDİLMEYECEK”

Trump, açıklamasında California Valisi Gavin Newsom ve Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass’ı görevlerini yerine getirememekle suçlayarak, “Kışkırtıcılar ve genellikle para alan provokatörler tarafından düzenlenen bu radikal sol protestolar tolere edilmeyecek.” dedi. Los Angeles’ta dün başlayan ve bugün de devam eden protestolarda, göstericiler kentin çeşitli noktalarında, Gümrük ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından düzenlenen düzensiz göçmen operasyonlarını protesto etti. Gösteriler sırasında polis ile eylemciler arasında zaman zaman çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Trump yönetiminin sert sınır politikalarına karşı tepki gösteren yüzlerce protestocu, ICE operasyonlarını ve göçmenlere yönelik uygulamaları kınamak amacıyla sokaklara çıktı.

“ABD’YE KARŞI İSYAN” AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump’ın başdanışmanlarından Stephen Miller, protestoları “ABD’ye karşı isyan” olarak nitelendirdi ve olaylara daha sert müdahale sinyali verdi. Öte yandan Trump’ın sınır güvenliği danışmanı Tom Homan, gösterilerin ikinci gününde artık Ulusal Muhafızlar’ın doğrudan müdahale edeceğini açıkladı.