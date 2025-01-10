Trump'tan Putin açıklaması: Görüşmeyi ayarlıyoruz

10 Ocak 2025 06:02 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 05:56

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ve bu görüşmenin "ayarlandığını" söyledi.

ABD​'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump​ ile Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​ geçtiğimiz aylarda bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Şimdi iki lider arasında yüz yüze görüşme planlanıyor. Florida​'daki malikanesi Mar-a-Lago'da Cumhuriyetçi valilerle görüşmesinin ardından basın mensuplarına kısa açıklama yapan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini belirtti.

"SAVAŞI SONA ERDİRMEMİZ GEREKİYOR"

"O (Putin) benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz. Devlet Başkanı Putin görüşmeyi istiyor, bunu açıkça da dile getirdi. Bizim bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor, çok kanlı bir savaş." diyen Trump, söz konusu görüşmenin ne zaman olabileceğine ilişkin detaya girmedi.

Trump, daha önceki açıklamalarında da başkanlık koltuğuna oturduktan sonra kısa sürede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek istediğini ve bunun için Putin ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirmişti.