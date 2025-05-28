Trump'tan Putin'e: Bizimle oynarsa farklı tepki vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran'la nükleer müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Putin'in savaşı bitirmek isteyip istemediğine dair bir şey söyleyemeyeceğini ifade ederek "Bizimle oynuyorsa farklı tepki vereceğiz." dedi. ABD Başkanı diğer yandan, İran ile önümüzdeki haftalarda anlaşma sağlanabileceğini söyledi. Trump, Netanyahu ile ilgili bir soruyu ise cevapsız bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna arasında 3 yıldır süren savaş hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmek isteyip istemediğine dair bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Trump, "Putin bizimle oynuyorsa farklı tepki vereceğiz." dedi.

ABD RUSYA'YA NEDEN YAPTIRIM UYGULAMIYOR?

Ukrayna'da olanların hayal kırıklığı olduğunu belirten Trump, gerekirse Putin ve Zelenskiy ile görüşebileceğini dile getirdi. Rusya'ya neden yaptırım uygulanmadığı hakkında da konuşan Trump muhtemel bir anlaşmayı tehlikeye atmak istemediğini gerekçe gösterdi.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİNDE SON DURUM

Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve buradan olumlu bir sonucun çıkmasını umduklarını dile getirdi. ABD Başkanı, "Geçen hafta yaptığınız telefon görüşmesinde Başbakan Netanyahu'ya, İran'la görüşmeleri aksatabilecek türden adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundunuz mu?" şeklindeki bir soruya, "Dürüst olmak gerekirse, evet, bulundum." yanıtını verdi.

Netanyahu'ya nasıl uyarıda bulunduğuyla ilgili detaylara girmeyen Trump, bu konudaki soruları yanıtsız bıraktı. "İran ile çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Bunun ne anlama geldiğini göreceğiz ama şu anda görüşmelerimiz iyi gidiyor." diyen Trump, İran'la gelecek haftalar içinde bir anlaşma sağlanabileceğini düşündüğünü belirtti.