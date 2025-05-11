Trump'tan Rusya-Ukrayna müzakereleri açıklaması: Putin ateşkes istemiyor

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da tekrar müzakerelerin başlama ihtimaliyle ilgili konuştu. Trump, Putin'in bir ateşkes anlaşması yapmak istemediğini, kanlı bir savaşa son vermenin müzakeresini etmek istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'da tekrar müzakerelerin başlama durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Trump "Putin, Ukrayna ile ateşkes anlaşması yapmak istemiyor, bunun yerine Türkiye'de bir araya gelerek kanlı savaşa bir son verilmesini müzakere etmek istiyor" dedi.

