Trump'tan Rusya'ya karşı kritik emir! Nükleer konuşlandırma başlıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in dün yaptığı, "Moskova'nın Sovyet dönemine ait son çare nükleer saldırı yeteneklerine sahip olduğu" yönündeki açıklamalarının ardından ABD Başkanı Trump harekete geçti.

"UYGUN BÖLGELERE KONUŞLANDIRILMASI TALİMATINI VERDİM"

Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump "Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları doğrultusunda, bu aptalca ve tahrik edici sözlerin sadece sözden ibaret olmaması ihtimaline karşı, iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim. Sözler çok önemlidir ve çoğu zaman istenmeyen sonuçlara yol açabilir; umarım bu, o durumlardan biri olmaz. Bu konuya gösterdiğiniz dikkat için teşekkür ederim" dedi.

" BU BIDEN'IN SAVAŞI, TRUMP'IN DEĞİL"

Trump bir başka açıklamasında da bu ay içinde yaklaşık 20 bin Rus askerinin Ukrayna ile olan savaşta hayatını kaybettiği bilgisini aldığını belirterek "Rusya, yılın başından bu yana 112 bin 500 askerini kaybetti. Bu çok fazla ve gereksiz bir ölüm! Bununla birlikte Ukrayna da büyük acılar çekti. Onlar da 1 Ocak 2025'ten bu yana yaklaşık 8 bin asker kaybettiler ve bu sayıya kayıpları dahil değil. Ukrayna, Rus roketlerinin Kiev'e ve Ukrayna'nın diğer bölgelerine düşmesi nedeniyle daha az sayıda da olsa sivillerini de kaybetti. Bu asla olmaması gereken bir savaş. Bu Biden'ın savaşı, ‘Trump'ın' değil. Ben sadece durdurup durduramayacağımı görmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump daha önce Rusya'ya 2022 yılından beri savaştığı Ukrayna ile barış anlaşması yapması için 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması durumunda yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev ise bu açıklamayı "Bu savaşa giden bir adımdır." ifadeleriyle yorumlayarak "Trump'ın Moskova'nın Sovyet dönemine ait son çare nükleer saldırı yeteneklerine sahip olduğunu hatırlamasını" söylemişti.