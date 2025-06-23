Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama geldi! İran'a teşekkür etti

Son dakika haberi: İran'ın Katar'da ABD üssüne yaptığı saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin Katar'da vurulan hava üssüyle ilgili ilk açıklamayı yaptı. Trump, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd ABD Üssü'nün vurulması öncesi İran'ın haber verdiğiyle ilgili basında çıkan haberleri yorumladı.

"İRAN'A HABER VERDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İran'ın haber verdiği iddiasını doğrulayan Trump "İran'a (Katar'daki saldırıyı) bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı" dedi.

Trump sözlerine İran'ı uyaran üslupla devam ederek "Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim" ifadelerini kullandı.

Trump "Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı" diyerek sözlerini tamamladı.

İRAN'IN KATAR'A HABER VERDİĞİ DOĞRULANDI

İran'ın Katar'daki ABD üssünü vurmadan önce Katar'ı bilgi geçtiği doğrulandı. ABD ve İsrail basınındaki haberlere göre bu saldırı Katar koordinasyonuyla gerçekleştirildi.