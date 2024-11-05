Trump'tan seçim öncesi çarpıcı açıklama: "Eğer kaybedersem..."

05 Kasım 2024 02:39 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 02:45

ABD'de başkanlık yarışında olan Donald Trump, seçim öncesi Pensilvanya'da yaptığı son konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mitingde konuşan Trump seçimi kaybetmesi halinde tek makul açıklamasının 'Demokratların hile yapması' olaacağını söyledi.

ABD'de başkanlık seçimi için son gün! Kamala Harris ve Donald Trump arasında bıçak sırtı bir yarış

ABD'de başkanlık seçimi için son gün! Kamala Harris ve Donald Trump arasında bıçak sırtı bir yarış

ABD tarihinde bir kritik seçim daha gerçekleşiyor. Seçime saatler kala adayların flaş çıkışları dikkat çekmeye devam ediyor. Başkan adayı Donald Trump​'tan yeni açıklamalar geldi.

New York Times'ın haberine göre, Trump, Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris​ ile arasında çekişmeli bir yarışın beklendiği salıncak eyaletlerden Pensilvanya​'da düzenlediği seçim mitinginde konuştu.

Trump, 2020'de rakibi ABD Başkanı Joe Biden​'a kaybettiği başkanlık seçimlerini "kazandığını" iddia ederek, o süreçte "Beyaz Saray'dan ayrılmaması gerektiğini" ifade etti.

Başkan olduğu dönemde ülkedeki sınır güvenliğinin en yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Trump, "Görevi bırakmamalıydım, çok iyi işler yaptık." dedi.

SEÇİMİ KAYBETMESİNİN TEK AÇIKLAMASI OLARAK "HİLE" DEDİ

Trump, kendisini rakibinin gerisinde gösteren bazı seçim anketlerinin güvenilirliğine inanmadığını belirterek, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde kaybetmesi halinde bunun tek makul açıklamasının Demokratların"hile yapması" olacağını öne sürdü.

Temmuzda düzenlediği bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği esnada uğradığı suikast girişimine de değinen Trump, "Bana ulaşmak için birinin yalan haberlere ateş etmesi gerekir ve ben bunu pek umursamam." ifadelerini kullandı.