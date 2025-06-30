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 | Banu İriç

Trump'tan Suriye hamlesi: Kararı resmen imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'ye yönelik yeni dönemin başlangıcı olarak kararnameyi resmen imzaladı. Washington'ın Suriye politikasında keskin değişikliğe işaret eden hamleyi yaptı.

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Trump'tan Suriye hamlesi: Kararı resmen imzaladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 23:52
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 00:14

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Suriye'ye yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini imzaladı.

Artık ABD Suriye'ye uyguladığı yaptırımları uygulamayacağını Beyaz Saray'ın sitesinden de duyurdu.

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, bugün ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye'ye yaptırım programını sonlandıran tarihi bir başkanlık kararnamesi imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, devrik rejim lideri Beşşar Esed ve destekçileri, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, DEAŞ ve bağlantılı örgütler ile İran’ın vekillerine yönelik yaptırımların ise devam ettiği belirtildi.

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ETİKETLER
#donald trump
#abd
#suriye
#yaptırımlar
#Başkanlık Kararnamesi
#Dünya
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