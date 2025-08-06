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 | Selahattin Demirel

Trump'tan Witkoff-Putin görüşmesine açıklama: Herkes savaşın bitmesini istiyor

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek "Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." dedi.

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Trump'tan Witkoff-Putin görüşmesine açıklama: Herkes savaşın bitmesini istiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 20:32

, bugün 'da gerçekleşen Putin-Witkoff görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı. Trump açıklamasında, "Özel Temsilcim Steve Witkoff, az önce Rusya Devlet Başkanı ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Büyük ilerleme kaydedildi. Herkes bu savaşın sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye ilişkin bazı Avrupa ülkelerini de bilgilendirdiğini belirten Trump, önümüzdeki günlerde 'nı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Trump'tan Witkoff-Putin görüşmesine açıklama: Herkes savaşın bitmesini istiyor

"BAZI SİNYALLER VERDİK VE TRUMP'TAN DA SİNYALLER ALDIK"

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile konulu görüşmesinin faydalı ve yapıcı olduğunu belirterek, "Ukrayna konusunda bazı sinyaller verdik. Trump'tan da ilgili sinyaller alındı." açıklamasını yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi azaltıp yeni tarih olarak 8 Ağustos'a işaret etmişti. Rusya'nın anlaşmaya varmaması halinde yeni yaptırımların duyurulması bekleniyor.

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ETİKETLER
#vladimir putin
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#rusya-ukrayna savaşı
#yaptırımlar
#Donald Trump
#Ukrayna
#Steve Witkoff
#Dünya
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