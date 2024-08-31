TSK’dan Romanya hava sahasında şov!

31 Ağustos 2024 19:08 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 19:09

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağının Romanya hava sahasındaki eğitim faaliyetine katıldığını duyurdu.

BEĞENİ TOPLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağı, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eş güdümlü yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 29 Ağustos'ta Romanya hava sahasında gerçekleştirilen eğitim faaliyetine katıldı.

Uçakların hava sahasındaki görüntüleri dikkat çekti.