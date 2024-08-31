TSK’dan Romanya hava sahasında şov!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Ağustos 2024 19:08 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 19:09
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar Romanya hava sahasındaki eğitim uçuşuna katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağının Romanya hava sahasındaki eğitim faaliyetine katıldığını duyurdu.
BEĞENİ TOPLADI
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağı, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eş güdümlü yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 29 Ağustos'ta Romanya hava sahasında gerçekleştirilen eğitim faaliyetine katıldı.
Uçakların hava sahasındaki görüntüleri dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı