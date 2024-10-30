Tuhaf bulut yine aynı yerde! Uzmanlar hem sebebini hem endişelerini açıkladı

30 Ekim 2024 14:50 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:10

Yeni Zelanda'nın Güney Adası üzerinde daha önce de görülen bulut bir kez daha NASA uydusuna takıldı. 'Tajeri Evcil Hayvanı' adı verilen bulut nedeniyle halkın tedirginliğe kapılmasından endişe duyuluyor.

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NASA uydusu, bir kez daha tuhaf şekilli bulutu Yeni Zelanda'nın Güney Adası üzerinde görüntüledi. Uydu fotoğrafına göre, uzun ve ilginç şekilli bulutun kayalık bir dağ silsilesi boyunca yuvalandığı görüldü.

NASA yaptığı açıklamada, puro şeklindeki bu tuhaf bulutun altokümülüs merceksi dikelen bulut diye adlandırıldığını, rüzgarların sıradağ gibi dik bir engelle karşılaşması durumunda oluştuğunu bildirdi.

"Taieri Evcil Hayvanı" adı verilen tuhaf şekilli bulutun belirli hava koşullarının ve topoğrafyanın bir ürünü olduğu belirtildi.

UZMANLAR TUHAF BULUTUN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Uzmanlara göre, rüzgar dağların üzerinden eserken zorlandığında atmosferde bir dalga oluşuyor. Dalganın tepesinde hava soğudukça içerdiği su buharı yoğunlaşarak bu tür bulutlara dönüşüyor.

Yerdeki gözlemcilerin bu bulutu, ''büyük bir krep yığını'' ya da ''tabak yığını'' gibi görebileceğini söyleyen uzmanlar, hatta bir uçan daire sanılmasından endişe ettiklerini söylediler.

Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi, "Bilimkurgudaki uçan dairelerin geleneksel şekline çok benziyorlar ve gerçek merceksi bulutların dünya çapında UFO gözlemleri için en yaygın açıklamalardan biri olduğuna inanılıyor" ifadelerine yer verdi.