Tuhaf görünümlü karpuzlardan zehir çıktı! 5 milyon dolar değerinde

22 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:19

ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP), Meksika sınırından ABD'ye sokulmaya çalışılan bin 200 paket uyuşturucuyu ele geçirdi. ABD-Meksika sınırındaki Otay Mesa kasabasında meydana gelen olayda, kaçakçılar 5 milyon dolarlık uyuşturucuyu saklamak için karpuz görünümlü ambalajlar kullandılar.

2 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI

CBP'nin Apollo Operasyonu kapsamında, 2 ton uyuşturucuyu ülkeye sokmaya çalışan 29 yaşındaki şoför gözaltına alındı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı da şüpheli hakkında inceleme başlattı.

Otay Mesa'daki gümrük yetkililerinden Rosa E. Hernandez, ABD'deki San Diego ve Meksika'daki Tijuana bölgelerini birbirine bağlayan noktada gerçekleştirilen operasyonun başarılı olduğunu belirterek şunları söyledi:

''Son birkaç haftadır çeşitli kaçakçılık yöntemlerini ortaya çıkarmakta gösterdikleri olağanüstü çalışmalardan dolayı ekibimizle son derece gurur duyuyorum.''