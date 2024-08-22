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Tuhaf görünümlü karpuzlardan zehir çıktı! 5 milyon dolar değerinde

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
22 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:19
Tuhaf görünümlü karpuzlardan zehir çıktı! 5 milyon dolar değerinde

Karpuz görünümlü uyuşturucuları, Meksika'dan ABD'ye sokmaya çalışan kaçakçılar yakayı ele verdi. Kaliforniya eyaletinde yapılan denetimlerde 2 ton uyuşturucu ele geçirildi. 

ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP), Meksika sınırından ABD'ye sokulmaya çalışılan bin 200 paket uyuşturucuyu ele geçirdi. ABD-Meksika sınırındaki Otay Mesa kasabasında meydana gelen olayda, kaçakçılar 5 milyon dolarlık uyuşturucuyu saklamak için karpuz görünümlü ambalajlar kullandılar.

Tuhaf görünümlü karpuzlardan zehir çıktı! 5 milyon dolar değerinde - 1. Resim

2 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI

CBP'nin Apollo Operasyonu kapsamında, 2 ton uyuşturucuyu ülkeye sokmaya çalışan 29 yaşındaki şoför gözaltına alındı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı da şüpheli hakkında inceleme başlattı.

Tuhaf görünümlü karpuzlardan zehir çıktı! 5 milyon dolar değerinde - 2. Resim

Otay Mesa'daki gümrük yetkililerinden Rosa E. Hernandez, ABD'deki San Diego ve Meksika'daki Tijuana bölgelerini birbirine bağlayan noktada gerçekleştirilen operasyonun başarılı olduğunu belirterek şunları söyledi: 

''Son birkaç haftadır çeşitli kaçakçılık yöntemlerini ortaya çıkarmakta gösterdikleri olağanüstü çalışmalardan dolayı ekibimizle son derece gurur duyuyorum.''

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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Mahmut Can10 Nisan 2022 07:58

Merhabalar keyifli mutlu ve huzurlu günler dilerim Boy.1.83 Kilo.96 Bekçilik görevimi başarıyla yerine getirip bir an önce işimin Başına geçmek istiyorum Saygılar.

Musa27 Mart 2022 16:50

Bekçi olamk istiyorum boyum 184 kilom 85 ne zaman başvuru

Uğur Algü13 Mart 2022 12:11

Bekçi olmak istiyorum

Ali güneş25 Şubat 2022 01:06

Bekci olmak istiyorum

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