Tuhaf görünümlü karpuzlardan zehir çıktı! 5 milyon dolar değerinde
Karpuz görünümlü uyuşturucuları, Meksika'dan ABD'ye sokmaya çalışan kaçakçılar yakayı ele verdi. Kaliforniya eyaletinde yapılan denetimlerde 2 ton uyuşturucu ele geçirildi.
ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP), Meksika sınırından ABD'ye sokulmaya çalışılan bin 200 paket uyuşturucuyu ele geçirdi. ABD-Meksika sınırındaki Otay Mesa kasabasında meydana gelen olayda, kaçakçılar 5 milyon dolarlık uyuşturucuyu saklamak için karpuz görünümlü ambalajlar kullandılar.
2 TON UYUŞTURUCU YAKALANDI
CBP'nin Apollo Operasyonu kapsamında, 2 ton uyuşturucuyu ülkeye sokmaya çalışan 29 yaşındaki şoför gözaltına alındı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı da şüpheli hakkında inceleme başlattı.
Otay Mesa'daki gümrük yetkililerinden Rosa E. Hernandez, ABD'deki San Diego ve Meksika'daki Tijuana bölgelerini birbirine bağlayan noktada gerçekleştirilen operasyonun başarılı olduğunu belirterek şunları söyledi:
''Son birkaç haftadır çeşitli kaçakçılık yöntemlerini ortaya çıkarmakta gösterdikleri olağanüstü çalışmalardan dolayı ekibimizle son derece gurur duyuyorum.''
Merhabalar keyifli mutlu ve huzurlu günler dilerim Boy.1.83 Kilo.96 Bekçilik görevimi başarıyla yerine getirip bir an önce işimin Başına geçmek istiyorum Saygılar.
Bekçi olamk istiyorum boyum 184 kilom 85 ne zaman başvuru
Bekçi olmak istiyorum
Bekci olmak istiyorum