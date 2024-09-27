Tüm ada tek bir fareyi arıyor! Acil durum ilan edildi

27 Eylül 2024 11:54 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:57

ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan St Paul Adası'nda fare paniği yaşanıyor. Ada halkı farenin yakalanması için seferber olurken adada acil durum ilan edildi. Ada yetkilileri, farenin bölgedeki kuşlara büyük zarar verdiğini belirterek fareyi yakalamak için adanın her yerine kapan kurdu.

ABD'nin Alaska​ eyaletinde, Bering Denizi'ndeki küçük bir ada grubu olan Pribilofs'taki Saint Paul Adası'nda ada sakinleri bir fare​ için alarma bastı.

Adadaki tek bir farenin kırılgan ekosistemi mahvettiğini belirten ada yetkilileri, bölgedeki kuş çeşitliliğinin tehlike altında olduğunu ifade etti. Ortalama 350 kişinin hayatını sürdürdüğü bu adada farenin yakalanması için acil durumu ilan edildi.

Yetkililer, farelerin bölgedeki diğer adalarda da deniz kuşu kolonilerine büyük zarar verdiğini belirtti.

BELİRLİ YERLERE KAPANLAR YERLEŞTİRİLDİ

Yaz aylarında gelen fare ihbarlarıyla harekete geçen ada yönetimi, şu ana dek farenin izine rastlayamadı. Havalimanları çevresi ve belirli yerlere kapanlar yerleştirildi.