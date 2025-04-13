Tüm dengeleri değiştirecek hamle: F-47'den sonra bir 6. nesil savaş uçağı daha! Özellikleri gizli tutuluyor

ABD, Çin ile sadece ekonomik alanda değil askeri alanda da gerilim yaşıyor. Hint-Pasifik'teki askeri gücünü artırmak isteyen ABD, 6. nesil savaş uçağı F-47'yi duyurması sonrası yeni projesi üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. ABD donanması denizdeki gücü için yeni bir 6. nesil savaş uçağının bazı özelliklerini gizli tutuyor. İşte detaylar...

Çin ile ticaret savaşı yaşayan ABD, askeri alanda Pasifik’teki planlarını aktif tutuyor. Donald Trump Çin’e karşı yaptığı açıklamalarda dünyanın en güçlü silahlarının ABD’de olduğunu ve birçok projenin başladığını belirtmişti. ABD'nin Çin'in Hint-Pasifik'teki büyüyen askeri gücüne karşı koyma arayışı sürerken 6. Nesil F-47 savaş uçağı duyuruldu. Trump bu savaş uçağı projesinin gizli yürütüldüğünü söylemişti. Ancak Çin de 6. nesil savaş uçağı alanında yeni çalışmalar yapıyor.

F-47'DEN SONRA BİR 6. NESİL DAHA

Hint-Pasifik'te gücünü artırmak isteyen ABD, donanmada 6. nesil projesi olarak bir savaş uçağı projesine daha başladı. Geçici Şefi Amiral James Kilby, Washington, DC dışında Donanma merkezli Deniz Hava Uzay sergisinin ilk gününde, ABD Donanmasının tıpkı USAF gibi F/A-XX'e ihtiyaç duyduğunu söyledi.

6. nesil savaş uçağı olarak bilinen F/A-XX’nın daha uzun mesafeler kat etmesi, Çin’in hava savunma sistemlerine karşı daha güçlü daha görünmez ve dikey iniş-kalkış yapması bekleniyor.

UÇAĞIN BAZI ÖZELLİKLERİ GİZLİ TUTULUYOR

ABD Donanması, F/A-XX'in eskiyen F/A-18E/F Super Hornet ve EA-18G Growler'ı değiştirmesini istiyor. Uçak gemisi güvertesinden görev yapacak uçağın özellikleri gizli tutuluyor. Deniz Kuvvetleri Harekat Komutanlığı (CNO) Hava Harpleri bölümü müdürü Tümamiral Michael Donnelly, Donanma merkezli Deniz Hava Uzay sergisindeki ayrı bir panelde uzun menzil, gizlilik ve İHA’larla görev yapması beklendiğini belirtiyor.



Ayrıca eurasiantimes'ta yer alan detaylara göre Northrop Grumman ile Boeing arasında ABD Donanması'nın altıncı nesil uçak gemisi tabanlı savaş uçağı F/A-XX için rekabet kızışıyor.

