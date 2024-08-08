Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor: İsrailli gazeteciden cinsel işkence için kan donduran savunma

08 Ağustos 2024 17:23 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:27

İsrail'in Negev Çölü'nde bulunan, işkencelerle ünlü gözaltı merkezinde Filistinliye uygulanan cinsel işkence görüntüleri, infiale neden oldu. Dünyanın birçok yerinden tepkiler gelirken bir İsrailli gazeteci Yehuda Schlesinger, özel bir televizyonda, cinsel işkenceyi savundu.

İzleyenlerin ve stüdyodaki diğer insanlarında kanını donduran açıklamalara imza atan İsrailli Schlesinger, ''Bunu hak ediyorlar, harika bir intikam!'' dedi. Bununla da sınırlı kalmayan İsrailli onun için tek sorunun tutuklulara işkencenin devlet politikası haline gelmemesi olduğunu söyledi.

İSRAİLLİ ASKERLERDEN FİLİSTİNLİYE CİNSEL İŞKENCE

New York Times'ın geçtiğimiz ay servis ettiği gözaltındaki Filistinliye cinsel işkence haberinin görüntüler dün dünya basınına servis edildi ve büyük bir infiale neden oldu. Görüntülerde, alıkonulan çok sayıda Filistinlinin tellerle çevrili bir yerde yüzüstü yerde yattıkları görülüyor. Bu esnada, İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinliyi alarak başka bir bölgeye götürdüğü kameraya yansıyor.

Bazı askerlerin alıkonulan Filistinliye cinsel işkence yapması, diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalışması dikkati çekiyor.

Cinsel işkence görüntülerinin ardından birçok ülkeden tepki geldi. İngiltere ve ABD, tecavüz, işkence ve taciz haberlerinin endişe verici olduğunu açıklarken Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.