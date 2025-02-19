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 | Berkay Alptekin

Tüm dünyanın gözü bu görüşmede! Trump ve Putin bir araya geliyor: Tarih verildi

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği güne dair tarih verdi.

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Tüm dünyanın gözü bu görüşmede! Trump ve Putin bir araya geliyor: Tarih verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 11:29

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmenin bu ay içinde yapılabileceğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin ABD ile Rusya arasında Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelere Ukrayna’nın dahil edilmemesine tepki vermesine ilişkin konuşan Trump, "Burada bir koltukları olmadığı için üzgün olduklarını duyuyorum, aslında 3 yıldır ve bundan çok daha önce bir koltukları vardı. Bu çok kolay bir şekilde halledilebilirdi. Asla bu savaşa başlamamalıydın. Bir anlaşma yapabilirdin. Ben, Ukrayna için bir anlaşma yapabilirdim. Bu onlara neredeyse tüm topraklarını, her şeyi verirdi ve hiçbir insan öldürülmezdi, hiçbir şehir yıkılmazdı" ifadelerine yer verdi.

"VAHŞİ BARBARLIĞI DURDURMAK İSTİYOR"

Trump, Riyad'daki toplantıdan sonra savaşı bitirme konusunda "çok daha emin" olduğunu ifade ederek, "Rusya bir şeyler yapmak istiyor. Vahşi barbarlığı durdurmak istiyor" şeklinde konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Ukrayna'daki savaşı görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti. Rubio görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında, Trump-Putin zirvesi için henüz bir tarih belirlemediğini ifade etmişti.

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Ukrayna-Rusya savaşı ne zaman başladı?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 2014 yılında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "özel bir askerî operasyon" ilan etmesiyle başladı.
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