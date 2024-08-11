Tüm müzeyi yaptığı şakayla kandırdı! Herkes 'eserinin' fotoğrafını çekti
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 16:44 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 16:48
ABD'nin New York şehrinde bulunan bir sanat müzesi genç bir sanatseverin şakasına ev sahipliği yaptı. Müzede gezerken ayakkabısını çıkarıp kenara koyan genç, müzede bulunan sanatseverlerin ayakkabıyı ‘eser’ sanarak fotoğraf çektirmesine sebep oldu.
ABD'nin New York şehrinde bulunan sanat müzesinde bir genç, şaka amaçlı bir harekette bulundu. Ayakkabısının bir tekini çıkarıp kenara koyan genç, olacakları merakla bekledi.
Müzeyi gezmeye gelen diğer sanatseverler, olaydan habersiz yıpranmış ayakkabıyı eser sandı.
Ayakkabıya anlam yükleyip bir süre önünde duran sanatseverler, daha sonra ayakkabının fotoğrafını çekti.
"BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI"
O anları kayda alan genç, kahkaha krizine girerken, sosyal medyada viral olan videoya binlerce beğeni aldı.
Kaynak: tgrthaber.com