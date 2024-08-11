Tüm müzeyi yaptığı şakayla kandırdı! Herkes 'eserinin' fotoğrafını çekti

11 Ağustos 2024 16:44 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 16:48

'Son otobüs kaçtı' şakası Elon Musk'tan kaçamadı! Trump paylaşımı işinden etti

'Son otobüs kaçtı' şakası Elon Musk'tan kaçamadı! Trump paylaşımı işinden etti

ABD'nin New York şehrinde bulunan sanat müzesinde bir genç, şaka amaçlı bir harekette bulundu. Ayakkabısının bir tekini çıkarıp kenara koyan genç, olacakları merakla bekledi.

Müzeyi gezmeye gelen diğer sanatseverler, olaydan habersiz yıpranmış ayakkabıyı eser sandı.

Ayakkabıya anlam yükleyip bir süre önünde duran sanatseverler, daha sonra ayakkabının fotoğrafını çekti.

"BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI"

O anları kayda alan genç, kahkaha krizine girerken, sosyal medyada viral olan videoya binlerce beğeni aldı.