Tünelleri keşfetmek isterken kanalizasyonda mahsur kaldı! Sesini günlerce duyuramadı

05 Temmuz 2024 08:44 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:10

Meksika'nın Leon şehrindeki bir nehrin drenaj sistemine girerek tünelleri keşfetmek isteyen Antonio isimli kişi kayıplara karıştı. Tünellere nereden girdiğini bir türlü bulamayan Antonio, geri dönemedi ve kanalizasyonda mahsur kaldı.

SESİN NEREDEN GELDİĞİNİ ANLAMADILAR

Bir rögar kapağından içeri sızan uzak bir ışık fark eden Antonio, 3 gün boyunca yardım çığlıkları attı. Bölge sakinleri, adamın hafif bağrışlarını duydular fakat sesin nereden geldiğini anlayamadılar.

3 GÜN SONRA BULUNDU

Antonio'nun kayboluşunun 3. gününde yoldan geçen bir kadın çığlıklarını duydu. Bu kez Antonio'nun nerede olduğu tespit edildi, kanalizasyondan güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Üç gündür kanalizasyonda mahsur kalan Antonio, hastaneye kaldırıldı.