Tunus ordusuna ait helikopter düştü, pilot öldü

21 Haziran 2024 18:33 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 18:34

Tunus ordusuna ait askeri helikopterin, ülkenin güneyindeki Gafsa kenti yakınlarında nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde düşmesi sonucu bir pilot hayatını kaybetti.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Tunus Savunma Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, planlı uçuş görevi sırasında içinde iki mürettebat bulunan askeri helikopterin Gafsa yakınlarındaki hava üssüne inerken düştüğü belirtildi.

Kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edilen açıklamada, bir pilotun öldüğü diğer pilotunsa yaralandığı aktarıldı.