Tunus'ta kamu binasına Türk bayrağı asan 4 kişinin başına gelmeyen kalmadı!

13 Eylül 2024 17:54 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:58

Tunus'taki devlet demiryolu işletmesi SNCFT'nin binası Tunus'un resmi bayrağı yerine Türk bayrağı asıldı. Bayrağı asan 4 kişi tutuklandı.

Tunus yerel basınında yer alan habere göre, kamuya ait demiryolu şirketi olan SNCFT'nin binasına Türk bayrağı asıldı. Yanlışlıkla yapılan bu işlem sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Ülkede tepki çeken hata sonrası yetkililer harekete geçti ve sorumlu 4 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Sosyal medya kullanıcıları yaşanan olaya tepki gösterirken "Tunus halkının bu konuda bilmediği bir sır mı var?" söylemleri çıktı. Artan tepkilerin ardından savcılık soruşturma başlattı, 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KURUMDAN TÜRK BAYRAĞI ÖZRÜ

Tunus Demiryolları Şirketi (SNCFT), yeni temin edilen Tunus bayrakları arasına yanlışlıkla yabancı bir bayrağın karıştığını belirterek özür diledi. Kurum Tunus bayrağının "ülkenin egemenliği ve ulusal birliğinin yüce bir sembolü" olduğunu vurgularken, bu tür hataların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Öte yandan, milliyetçilik vurgusunu artırdığı eleştirilerine maruz kalan Cumhurbaşkanı Kais Saied, Tunus yüzme milli takımının katıldığı bir spor etkinliğinde bayrağın doğru şekilde sergilenmediği gerekçesiyle takımı dağıtma kararı aldı.