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Tunus'ta Kays Said zaferini yeniden ilan etti: Katılım oranı şoka uğrattı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ekim 2024 23:21 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 23:29
Tunus&#039;ta Kays Said zaferini yeniden ilan etti: Katılım oranı şoka uğrattı!

Tunus'ta Kays Said yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Said'in rakipleri Ayachi Zemmal'in oyların yüzde 7,3'ünü, Zouhair Maghzaoui'nin ise oyların yüzde 1,9'unu aldığını aktaran Seçim Otoritesi, seçime katılım oranını da paylaştı...

Tunus​'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların 90.69'unu alan mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Tunus'ta 6 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu belli oldu. Bağımsız Yüksek Seçim Otoritesi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in oyların 90.69'unu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini bildirdi.

Tunus'ta Kays Said zaferini yeniden ilan etti: Katılım oranı şoka uğrattı! - 1. Resim

Said'in rakipleri Ayachi Zemmal'in oyların yüzde 7,3'ünü, Zouhair Maghzaoui'nin ise oyların yüzde 1,9'unu aldığını aktaran Seçim Otoritesi, seçime katılım oranının yüzde 28,8 olduğunu ifade etti.

Tunus'ta seçime katılım oranı 2011'deki devrimden bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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