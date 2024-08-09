Tüplü dalışın ardından korkunç köpek balığı saldırısı: Genç kız bacağını kaybetti

09 Ağustos 2024 14:55 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 15:40

Sır gibi ölüm: Bir kadın bagaj taşıma bandında ölü bulundu

Sır gibi ölüm: Bir kadın bagaj taşıma bandında ölü bulundu

Belize açıklarında tüplü dalış yapan 15 yaşındaki Annabelle Carlson, korkunç bir köpek balığı saldırısında bacağını kaybetti. Dalış yaptıktan sonra ekipmanlarını bırakıp tekrar suya atlayan Carlson, köpek balığıyla karşı karşıya kaldı.

KÖPEK BALIĞI SALDIRISINDA AĞIR YARALANDI

Annebelle'in bir aile tatili sırasında sırasında bu şekilde köpek balığı saldırısına uğramasının 11,5 milyonda bir olabileceği belirtildi. Dehşet dolu mücadelede Annabelle'in elinden geldiğince köpek balığını savuşturmayı başaran Annabelle, ağır yaralandı.

''SON 30 YILDIR BÖYLE BİR SALDIRI YAŞANMAMIŞTI''

Belize'deki yerel haberler, Annabelle'in bacağını kaybettiğini yazdı. Belize Güney Kırsal Bölgesi Temsilcisi ve Mavi Ekonomi ve Sivil Havacılık Bakanı Andre Perez, turistlerin içini rahatlatmak için köpek balığı saldırısının 'çok nadir' olduğunu söyledi. Perez, son 30 yıldır hiçbir zaman bu tür bir kaza yaşanmadığını dile getirdi.

ABD'deki bir travma merkezine yerleştirilen Annabelle'in tedavisi için yardım toplanmaya başlandı.

Öte yandan köpek balığının türünün henüz tespit edilemediği belirtildi.