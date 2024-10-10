Tur rehberini timsahın pençelerinden aldı! Küçük Avustralyalı ülkede kahraman ilan edildi

10 Ekim 2024 16:39 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 16:39

Avustralyalı 14 yaşındaki Isaac Hammond, 3 metre uzunluğundaki bir tuzlu su timsahı tarafından kapılan tur rehberini kurtardı. Hammond, adrenalin yüklü olay anını tek tek anlattı.

Avustralyalı 14 yaşındaki cesur bir çocuk, deneyimli bir tur rehberinin yardımına koşarak onu aç bir timsahın pençelerinden kurtarmaya yardım ettiği ve kendi güvenliğini düşünmeden balıkçıyı sudan çıkardığı inanılmaz anı anlattı. Olay ülkede çok ses getirirken küçük çocuk ülkede kahraman ilan edildi.

Isaac Hammond, geçtiğimiz 1 Ekim Salı günü rehber Sean Fiumara ile Kuzey Bölgesi'nin ücra bir köşesi olan Doğu Arnhem'deki en iyi balıkçılık noktalarından bazılarını gezerken bir timsah​ aniden aşağıdan sıçradı ve onu adeta suya çekti.

O sırada kardeşi Oliver ve babası Misha ile seyahat etmekte olan Isaac hemen harekete geçerek Fiumara'yı tekneye geri çekmek için suya uzandı. Fiumara mucizevi bir şekilde kendini üç metre uzunluğundaki timsahın pençelerinden kurtarmayı başardı ancak bunun sonucunda bacağından ciddi şekilde yaralanırken, bir eli parçalandı.

Tur rehberi Sean Fiumara

ADRENALİN YÜKLÜ OLAY ANINI ANLATTI

Adrenalin yüklü olayı anlatan Isaac, "(Fiumara) suya ilk düştüğünde her şey bir şoktu. Ne olduğunu bilmiyordum ama sudaki büyük timsahı gördüğümde anladım. Suyun içindeyken onu yakaladım ve babam onu tekneye çekmeme yardım etti." ifadelerini kullandı.

Isaac tüm bu çilenin balık tuttukları yere vardıktan sonraki 5 dakika içinde gerçekleştiğini söyledi ve mürettebatın "tüm gün boyunca" suda bir timsah görmediğini sözlerine ekledi.

Isaac olay anını, "Gizlice bize yaklaştı. Gerçekten düşünmüyordum. Sadece onu çıkarmak istedim." dedi. Gence göre timsah kaçırdığı fırsattan dolayı mutsuz görünüyordu.

Fiumara tekneye tırmanıp grubu Dhipirri Barra ve Sportfishing Lodge'a geri götürmeyi başardı ve burada yaralarının tedavisi için hastaneye nakledildi.