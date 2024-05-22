Türbülansa giren uçaktaki dehşet anlarının ayrıntıları! Ölen kişi yönetmen çıktı

22 May 2024 10:41 - Güncelleme : 22 May 2024 11:02

Londra-Singapur seferini yaptığı esnada türbülansa giren uçakta dün hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu. 30'dan fazla yolcunun yaralandığı olayda eşiyle tatile çıkan 73 yaşındaki tiyatro direktörü Geoffrey Kitchen'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Tayland makamları, hayatını kaybeden 73 yaşındaki İngiliz vatandaşı Geoffrey Kitchen'ın bilinen bir kalp sorunu olduğunu ve muhtemelen kalp krizinden öldüğünü açıkladı. Kitchen'ın eşi de kaza sonrasında hastaneye kaldırıldı.

''UÇAKTA TİTREME OLDU, HIZLA İRTİFA KAYBETTİ''

Türbülansın ardından acil iniş yapan uçakta emniyet kemerini takmayan bazı yolcular, kafalarını tavana çarparak ağır yaralandı. Reuters'a açıklamalarda bulunan bir görgü tanığı, "Uçak birden yukarı doğru tırmanmaya başladı ve titreme oldu. Sonra hızla irtifa kaybetti ve otururken emniyet kemerini takmayan herkesin kafası tavana çarptı" dedi.

Uçağın pilotu ise bölgede son zamanlarda çok sayıda şimşek olayının yaşandığını aktardı.

SIKLIKLA YILDIRIM DÜŞMELERİ YAŞANIYOR

Singapur Havayolları CEO'su Goh Choon Phong, "travmatik olaydan dolayı" özür diledi ve etkilenen yolculara ve mürettebata destek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Taylandlı bir yetkili de "Olay yemek servisi sırasında, uçak Singapur'a inmeden 2-3 saat önce yaşandı" dedi.

Kaza sırasında Myanmar'ın güney kesimlerinde hava fırtınalı görünüyordu ve Boeing 777 tipi uçağın irtifa kaybettiği bölgede sık sık yıldırım düşmeleri tespit edildi.