Turist teknesine silahlı saldırı: Banka hesaplarını boşaltıp motoru çaldılar

Peru'da bir turist teknesi, silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Saldırganlar, teknedeki 14 kişiyi soyup soğana çevirdi, teknenin de motorunu çaldılar.

Peru'nun Amazon ormanlarında ailesiyle beraber bir turist teknesi kiraladığını anlatan İspanyol fenomen Elisabet de la Almudena, TikTok'ta başına gelenleri anlattı. Sosyal medya fenomeni, teknede 14 kişi olduklarını, Peru’nun Iquitos kentinden bir günlük nehir turuna çıktıklarını söyledi.

TEKNENİN MOTORUNU DA ÇALDILAR

Amazon nehrinde ilerlerken bir anda silahlı 4 kişinin teknelerine bindiğini ve kontrolü ele geçirdiğini anlatan fenomen, ormanın içine doğru kaçırıldıklarını söyledi. Yolcuların tüm değerli eşyalarını gasp eden saldırganlar, mobil bankacılık uygulamaları üzerinden herkesin paralarını transfer ettiklerini, teknenin motorunu da çaldıklarını anlattı.

KÜREKLERLE DÖNMEYE ÇALIŞTILAR

Yaşadıklarını, kimsenin yaşamasını istemeyeceğini ifade eden Almudena, ''Herkesten cep telefonlarını açmalarını istediler. Kendi hesaplarına para göndermemizi söylediler. Bunu yapmazsak bizi ormanda bırakacaklarını söylediler.'' dedi.



Saldırganların teknenin motorunu da gittiklerini anlatan fenomen, tahtaları kullanarak ormandan çıkmaya çalıştıklarını, şans eseri karşılarına çıkan başka bir aile sayesinde kurtulduklarını söyledi.

TUR ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

The Guardian'ın haberine göre Tur şirketi, olayın ardından yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Yaşanan bu olay, tamamen olağandışı ve öngörülemez bir durumdu. Yetkililere derhal bilgi verdik, etkilenen gruba destek sağladık ve soruşturmaya aktif olarak katılıyoruz.”

Ayrıca şirket artık teknelere GPS sistemi takarak, yeni bir önlem alacaklarını bildirdi.