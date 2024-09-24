Turistler parayla bu hale getirdi! Berrak su renk cümbüşüne dönüştü

24 Eylül 2024 11:34 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:10

ABD'nin ünlü Yellowstone Milli Parkı'nda bulunan 'Büyük Prizmatik Bahar' olarak bilinen termal havuz, turist kurbanı oldu. Dilek dilemek için madeni paraları, rengarenk görünen havuza atan turistler nedeniyle büyük bir tahribat meydana geldi. Havuzun eski halinden eser kalmadı.

ABD'de içerisinde birçok kaplıca bulunduran Yellowstone Milli Parkı'nın ana simgesi Büyük Prizmatik Bahar'ın eski halinden eser kalmadı. Her yıl binlerce turistin ziyarete geldiği doğa harikası, turistler nedeniyle rengini kaybetti. Ünlü termal havuzu, dilek kuyusuna çeviren turistler suyun renginin değişmesine neden oldu.

TERMAL HAVUZ DİLEK KUYUSUNA DÖNÜŞTÜ

Artık sarı, turuncu, mavi, yeşil birçok rengi içinde barındıran termal havuz, adeta dilek kuyusu haline geldi. Turistler, şimdiye kadar binlerce madeni parayı havuza atınca rengini kaybetti. Berrak bir mavi suya sahip olan havuz yeşil-kahverengi gibi tuhaf bir renge büründü.

''SUYU PATLATABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR''

Dünyanın en önemli sit alanlarından biri olan Yellowstone Milli Parkı tarihçisi Alicia Murphy, turistlerin ilginç bir şeyler olacağını düşündükleri için eşyalarını deliklere, havuzlara attıklarını söyledi. Murphy, "İnsanlar gayzerlerin nasıl çalıştığını anlamadılar. Suya bir şey atarlarsa onu patlatabileceklerini düşündüler'' dedi.

SABAH SEFASI ÇİÇEĞİNE BENZETİLİYORDU

Suyun bir zamanlar parlak mavi renkte olduğunu ve ilk ziyaretçilerin, bu suyun kendilerine sabah sefası çiçeğini hatırlattığını söyleyen eski Yellowstone korucusu Jeff Henry ise "Oraya ait olmayan çok sayıda kaya vardı ve sanırım insanların kafalarından uçup havuza düşen bazı şapkalar bulduk.'' dedi.