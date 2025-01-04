Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

04 Ocak 2025 09:49 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 09:55

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da turistleri taşıyan bir otobüs uçuruma uçtu. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.