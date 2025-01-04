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Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
04 Ocak 2025 09:49 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 09:55
Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da turistleri taşıyan bir otobüs uçuruma uçtu. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneybatısındaki Cali kentinden yola çıkan otobüs, Tangua kasabasındaki El Placer bölgesinde 150 metrelik uçuruma uçtu.

Kaza​ sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır 29 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

TAPINAĞI ZİYARET EDECEKLERDİ

Yetkililer, turistlerin Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı 2 bin 900 metre yüksekliğindeki tarihi Las Lajas Tapınağı'nı ziyaret etmek istediklerini bildirdi.

Kolombiya​ Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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