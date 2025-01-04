Turistleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da turistleri taşıyan bir otobüs uçuruma uçtu. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneybatısındaki Cali kentinden yola çıkan otobüs, Tangua kasabasındaki El Placer bölgesinde 150 metrelik uçuruma uçtu.
Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybederken, bazıları ağır 29 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
TAPINAĞI ZİYARET EDECEKLERDİ
Yetkililer, turistlerin Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı 2 bin 900 metre yüksekliğindeki tarihi Las Lajas Tapınağı'nı ziyaret etmek istediklerini bildirdi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu ve kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.