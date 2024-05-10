Turistlerin ilgi odağıydı! Obez maymun 'Godzilla' kendini yedi

10 May 2024 14:43 - Güncelleme : 10 May 2024 14:48

Dar tişörtler giyen maymun, daha kötü şeyler olabileceğinden korktukları için çikolata, şekerleme veya hamburger gibi yiyecekler vermemeleri istenen turistler tarafından aşırı beslenmeden dolayı obez hala geldi.

Kiloya bağlı çeşitli hastalıklardan muzdarip olan Godzilla, 6 Mayıs'ta Bangkok'taki Crystal Pet Hastanesi'nde bakıcısının elini tutarken öldü. Vahşi yaşam yetkilileri Godzilla'nın sahiplerini, onu abur cuburla besleyerek ve hayvanın isteklerine boyun eğerek ölümüne neden olmakla suçladı.

Küçük maymun yaklaşık 19 kiloya ulaşarak normal sağlıklı bir maymunun neredeyse iki katı ağırlığa ulaşmış ve devasa boyutları nedeniyle kısa süre içinde sahibi Manop Emsan'ın pazar tezgahında turistlerin ilgi odağı haline gelmişti.

TURİSTLER HER TÜRLÜ YİYECEKLE BESLEDİ

Ancak, turistlerin kendisine yaklaşması ve türüne uygun olmayan her türlü yiyecekle beslemesi nedeniyle kötü beslenmeye devam eden hayvan, bir süre sonra hayvan ve çevre uzmanları tarafından dile getirilen endişeler nedeniyle pazardan alınmıştı.

KENDİNİ YİYEREK ÖLDÜ

Godzilla "aşırı kilolu maymunlar için şişmanlar kampına" yerleştirildi ve burada sıkı bir diyete tabi tutuldu. Ancak, kilosunu azaltma çabaları başarısız oldu. Yetkililer tarafından edinilen bilgilere göre, Godzilla, bir gün aşırı açlık hissinden dolayı kendisini yemeye başladı ve hayatını kaybetti.