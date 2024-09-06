Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldü

06 Eylül 2024 16:52 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 17:34

İsrail'in işgali altında olan Batı Şeria’da yerleşim yerlerinin genişletilmesine ilişkin düzenlenen protestoya katılan Türk kökenli ABD'li aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından gerçek mermi ile başından vurulması sonucu hayatını kaybetti. İsrail ordusu olaya ilişkin inceleme başlatırken ABD tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

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Filistin haber ajansı WAFA, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerleri tarafından gerçek mermi ile başından vurulduğunu duyurdu.

ABD VATANDAŞLIĞI DA BULUNUYORDU

WAFA’nın haberine göre, Rafiada hastanesine kaldırılan ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nablus’taki Rafiada Hastanesi Müdürü Fouad Nafaa konuya ilişkin açıklamasında, aktivist kadının başından yaralandığını ve hastaneye getirildiğinde durumunun kritik olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyururken ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TEPKİ

Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından öldürülen Türk asıllı Ayşenur Ezgi için Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Bakanlık, ''Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.